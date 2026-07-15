Волонтеры третий день ищут исчезнувшего школьника В Ханты-Мансийске бесследно пропал 11-летний мальчик на велосипеде

В Ханты-Мансийске бесследно пропал 11-летний школьник, который ушел из дома вечером 13 июля 2026 года и до сих пор не вернулся, рассказали ТАСС в Гуманитарном добровольческом корпусе. К масштабным поискам несовершеннолетнего оперативно подключились волонтеры.

По информации поисковиков, в день исчезновения мальчик уехал на зелено-салатовом велосипеде в неизвестном направлении от улицы Самаровская. Ребенок был одет в голубую камуфляжную футболку, черные шорты и серые кроссовки. Рост пропавшего школьника составляет 152 сантиметра, у него среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. В настоящее время активисты организуют срочный сбор волонтеров для прочесывания местности.

Пропал ребенок. <…> 13.07.2026 в 17:00 вышел из дома в районе улицы Самаровская [Ханты-Мансийск] в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, — сказано в сообщении.

Ранее в Новосибирске спасатели нашли тело восьмилетней девочки, которая провалилась под лед реки Обь зимой. Инцидент произошел 13 февраля в районе микрорайона «Ясный берег», когда ребенок остался без присмотра взрослых.