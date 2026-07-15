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15 июля 2026 в 10:14

Врач ответила, зачем женщины проверяют уровень АМГ перед беременностью

Врач Уланкина: проверка уровня АМГ помогает оценить вероятность беременности

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Проверка уровня антимюллерова гормона помогает оценить вероятность наступления беременности, а также позволяет заранее узнать о возможных рисках, связанных с уменьшением овариального резерва, заявила NEWS.ru акушер-гинеколог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. По ее словам, сегодня женщины подходят к вопросу материнства взвешенно.

Будущие мамы все чаще подходят к планированию беременности осознанно и начинают его с оценки своего репродуктивного здоровья. Один из самых востребованных анализов на этом этапе — исследование уровня антимюллерова гормона. Интерес к анализу на АМГ продолжает расти. В первом полугодии 2026 года исследование прошли на 12% больше женщин, чем за тот же период 2025-го. После 30–35 лет овариальный резерв постепенно снижается, поэтому многие женщины хотят заранее оценить свои репродуктивные возможности. При этом важно понимать, что АМГ показывает количество потенциально способных к созреванию фолликулов, но не отражает качество яйцеклеток и не позволяет точно предсказать вероятность наступления беременности. Пониженный уровень АМГ может говорить об уменьшении овариального резерва, — пояснила Уланкина.

Она отметила, что повышенный АМГ нередко встречается при синдроме поликистозных яичников, когда в них одновременно развивается большое количество мелких фолликулов. По словам гинеколога, если анализ показывает снижение овариального резерва, врач может рекомендовать не откладывать планирование беременности или обсудить применение вспомогательных репродуктивных технологий.

Ранее врач Анастасия Тишук заявила, что слишком частые ультразвуковые исследования не могут навредить беременным и развивающимся малышам. По ее словам, для этой категории женщин в аппаратах предусмотрены щадящие настройки.

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