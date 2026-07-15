В «Крымэнерго» раскрыли последствия атак на энергообъекты полуострова «Крымэнерго»: часть Крыма осталась без света после атак БПЛА на энергообъекты

Часть населенных пунктов в северо-западных и восточных районах Крыма осталась без электроснабжения после атак Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго». В компании добавили, что из-за сложившейся обстановки не смогут информировать население о времени подачи электроэнергии.

Часть населенных пунктов северно-западного и восточного энергорайонов полуострова полностью обесточена. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения. Отключения электроэнергии будут происходить оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным, — сказано в сообщении.

Ранее два мирных жителя пострадали в Белгородской области при атаках дронов ВСУ на автомобиль и спецтехнику. В городе Шебекино мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости и ног. В селе Максимовка дрон нанес удар по автомобилю. Водитель с осколочным ранением голени самостоятельно обратился в больницу.

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