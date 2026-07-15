Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 10:06

В «Крымэнерго» раскрыли последствия атак на энергообъекты полуострова

«Крымэнерго»: часть Крыма осталась без света после атак БПЛА на энергообъекты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Часть населенных пунктов в северо-западных и восточных районах Крыма осталась без электроснабжения после атак Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго». В компании добавили, что из-за сложившейся обстановки не смогут информировать население о времени подачи электроэнергии.

Часть населенных пунктов северно-западного и восточного энергорайонов полуострова полностью обесточена. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения. Отключения электроэнергии будут происходить оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным, — сказано в сообщении.

Ранее два мирных жителя пострадали в Белгородской области при атаках дронов ВСУ на автомобиль и спецтехнику. В городе Шебекино мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости и ног. В селе Максимовка дрон нанес удар по автомобилю. Водитель с осколочным ранением голени самостоятельно обратился в больницу.

.

Регионы
Крым
электроснабжение
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик не смог спасти тонущего брата на Урале
В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря
Аналитик ответил на решение Болгарии выйти из «коалиции желающих»
Теннисистка Андреева призналась в любви к коктейлю с постыдным названием
Невролог назвал неочевидную привычку, ухудшающую качество сна
«Усидеть на двух стульях»: Литвинову призвали озвучить позицию по СВО
Почему не работает Telegram сегодня, 15 июля: замедление, когда заблокируют
Врач рассказала, как избежать джетлага после перелета
«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского
Бойцы ВС РФ проехали минное поле на мотоциклах, зачистив окопы
Пропавшие в Карелии дети рассказали, зачем прошли 50 км
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
В Китае впервые имплант в мозг вернул руке способность двигаться
Мужчина несколько дней домогался молодого терапевта
Омича задержали за поддержку Украины
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Врач предупредил о смертельной опасности дачных погребов
Ребенок прикоснулся к водостоку и умер на месте
Президент Южной Кореи стал бездомным
Немцы оценили вероятность начала войны в ближайшие пять лет
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.