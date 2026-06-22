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22 июня 2026 в 01:14

Турецкий подросток выстрелом из ружья ранил 11 гостей на свадьбе

Milliyet: подросток случайно ранил из ружья 11 человек на турецкой свадьбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На свадьбе в турецкой провинции Денизли 15-летний подросток попытался произвести традиционный выстрел в воздух, но дробь срикошетила от земли и ранила 11 человек, сообщает газета Milliyet. Инцидент произошел в районе Кыралан уезда Чивриль.

Подросток хотел произвести выстрел в воздух во время церемонии вывоза невесты, однако дробь после выстрела срикошетила от земли и ранила 11 человек, — говорится в публикации.

Все пострадавшие доставлены в больницу, двое направлены в медучреждения Денизли для дополнительного обследования. Угрозы их жизни нет. Подросток задержан для дачи показаний, начато расследование.

Несмотря на запреты, стрельба на торжествах остается опасной традицией в Турции. Ежегодно она приводит к десяткам пострадавших.

Ранее сообщалось, что вооруженный винтовкой 82-летний француз ранил двух прибывших к его дому жандармов. Газета Le Figaro проинформировала, что пожилой мужчина устроил стрельбу из-за искреннего убеждения в том, что в стране якобы началась полномасштабная революция, а действующий президент Эммануэль Макрон уже свергнут. В результате ответного огня нападавший сам получил ранение руки, после чего ненадолго укрылся в подвале дома.

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