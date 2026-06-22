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22 июня 2026 в 01:06

«Дорогие инопланетяне!»: Дмитриев нашел новых союзников в борьбе с Мерцем

Дмитриев в шутку попросил инопланетян отправить канцлера ФРГ Мерца в отставку

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальных сетях в шутливой форме призвал инопланетян склонить канцлера ФРГ Фридриха Мерца к отставке. Это заявление прозвучало на фоне того, что британский премьер Кир Стармер может уйти с поста.

Дорогие инопланетяне, спасибо вам, что вы проявили ваше всемогущество и добродетель и убедили Стармера уйти в отставку в течение двух недель после просьбы. Можете, пожалуйста, теперь сделать это с Мерцем? Его рейтинги еще хуже, — написал Дмитриев.

Он попросил инопланетян применить то же воздействие к Мерцу, отметив, что его решения в области внешней политики, иммиграции, энергетики и экономики «разрушают цивилизацию». В комментариях пользователи предложили аналогичные действия в отношении других политиков, таких как премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Канады Марк Карни, а также ряд израильских министров, на что Дмитриев ответил просьбой предоставить полный список таких фигур.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц раскритиковали усилия председателя Европейского совета Антониу Кошты по налаживанию контактов с Москвой. Речь идет о контактах в рамках урегулирования ситуации на Украине.

Россия
Кирилл Дмитриев
Фридрих Мерц
инопланетяне
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