Умер мобилизованный в ВСУ популярный тиктокер Мобилизованный в ВСУ блогер Денчик скончался от двусторонней пневмонии

Афро-украинский блогер и тиктокер Денис Денчик, мобилизованный в Вооруженные силы Украины, скоропостижно скончался 21 июня, сообщается на его странице в соцсети. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

Эта новость стала большим потрясением для всех. Дата похорон будет объявлена позже. Соболезнования его семье, близким и всем, кто его знал. Пусть он покоится с миром, — говорится в сообщении.

Блогер был известен уличными выступлениями и короткими роликами, которые набирали миллионы просмотров. На момент смерти он проходил службу в рядах ВСУ, куда был мобилизован несколько месяцев назад.

Ранее украинские пограничники открыли огонь по мужчине, который пытался улететь из страны на параплане. В Госпогранслужбе Украины пока не комментировали ситуацию. Также не уточняют, удалось ли нарушителю пересечь границу.

До этого министр обороны Украины Михаил Федоров признал нарастающее общественное недовольство ходом мобилизации в стране. По его словам, силовые методы работы территориальных центров комплектования вызывают у части населения справедливое возмущение.