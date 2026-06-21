«Война руками Киева»: Лавров назвал виновника конфликта на Украине Лавров: Запад втянул Украину в конфликт с РФ для защиты «европейских ценностей»

Конфликт на Украине был развязан Западом при содействии Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин». Министр подчеркнул, что украинское правительство приобретает откровенно нацистские черты.

Запад заявляет, что этот режим «защищает европейские ценности». Здесь, по-моему, больше нечего добавить, — резюмировал Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада после ударов Вооруженных сил Украины по Москве. Дипломат заявил, что Европа продолжает грезить экспансией и намерена осваивать Украину и Молдавию. Он также отметил, что Киев превращается в ударный кулак будущих европейских вооруженных сил, действующих автономно от США и НАТО.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на саммите «Группы семи» европейские лидеры распространяли мифические утверждения о якобы возможной победе Киева над Россией. Они пытались склонить президента США Дональда Трампа к пересмотру его позиции из-за «перелома на фронте и эффективности дальнобойного оружия».