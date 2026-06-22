Жительница Горловки подорвалась на суббоеприпасе Приходько: жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса ВСУ

Мирная жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса типа «колокольчик», оставленного Вооруженными силами Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в своих социальных сетях. По его словам, трагедия произошла на территории города.

Мирная жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса ВФУ типа «колокольчик». Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким, — написал градоначальник.

Обстоятельства происшествия на данный момент уточняются. Специалисты продолжают работу по очистке территории от взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики 21 июня произошли атаки ударных дронов ВСУ. Глава региона Денис Пушилин проинформировал, что в результате один мирный житель погиб, семь человек, включая двоих детей, получили ранения.

До этого трое мирных жителей Горловки пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Приходько уточнял, что инцидент произошел в Никитовском районе города. До этого поступала информация о двух раненых.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал город Рыльск Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн отмечал, что в результате удара ранения получила одна местная жительница.