Жительница Рыльска пострадала при атаке украинского дрона

Украинский беспилотник атаковал город Рыльск Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. В результате удара ранения получила одна местная жительница.

Сегодня вражеский дрон атаковал город Рыльск. В результате ранена 31-летняя местная жительница, — написал чиновник.

Женщина получила сотрясение головного мозга и акубаротравму. Первую помощь ей оказали на месте. После осмотра пострадавшая отказалась от госпитализации, но врачи продолжат внимательно следить за ее состоянием и будут наблюдать пациентку амбулаторно.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что один человек погиб, восемь пострадали при атаке ВСУ на город. По его словам, украинские военные нанесли удар по Калининскому району.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения. Он подчеркнул, что семьям жертв будут оказаны вся необходимая помощь и поддержка.