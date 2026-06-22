«Потеря отца»: скончался один из лидеров Кубинской революции Один из командующих Кубинской революцией Вальдес скончался на 95-м году жизни

Один из ключевых участников Кубинской революции Рамиро Вальдес Менендес скончался в возрасте 94 лет, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он назвал уход Вальдеса «потерей отца» и отметил его преданность идеалам революции.

Уход из жизни команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса причиняет глубокую боль, как потеря отца, — написал Диас-Канель в своих социальных сетях.

Кубинский лидер подчеркнул, что будет помнить его поддержку, советы и образцовую преданность Родине. Политик, по его словам, проявлял абсолютную верность руководству Фиделя и Рауля Кастро.

Вальдес участвовал в штурме казарм Монкада в 1953 году, экспедиции на яхте «Гранма» и вооруженной борьбе против режима Батисты. В разные годы он занимал посты министра внутренних дел и вице-премьера Кубы.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет объявил, что Пентагон продолжает прорабатывать различные варианты действий в отношении Кубы. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, задача военного ведомства заключается в подготовке сценариев разного масштаба для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Так глава Пентагона ответил на вопросы журналистов о вероятности военной операции США против Кубы.