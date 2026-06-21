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21 июня 2026 в 23:42

«Мы защищали их десятилетия»: Трамп устроил разнос премьеру Италии

Трамп обрушился на Мелони за отказ Италии поддержать США в конфликте с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social упрекнул премьер-министра Италии Джорджу Мелони за недостаточную поддержку Вашингтона в противостоянии Ирану. Американский лидер заявил, что в Риме не проявляют готовности противодействовать Исламской Республике и связанной с ней серьезной угрозе в ядерной сфере.

Мы защищали их в течение многих десятилетий, однако, когда дошло до дела, они не стали защищать нас и весь мир. Это нехорошо! — посетовал республиканец.

Ранее Джорджа Мелони заявила, что ее популярность не связана с Дональдом Трампом. Американский лидер утверждал, что политик пыталась улучшить свой рейтинг за счет их совместного фото на саммите G7 во Франции.

Мелони тогда назвала заявления Трампа «полностью выдуманными» и подчеркнула, что ни она, ни Италия никогда ни о чем не умоляют. Из‑за возникшей напряженности был отменен ряд встреч на высоком уровне между представителями США и Италии.

Также Мелони подчеркнула, что Европе пора найти пути взаимодействия с Москвой. По мнению политика, защита правовых границ не должна мешать сохранению открытых каналов, необходимых для достижения общих целей.

США
Дональд Трамп
Джорджа Мелони
критика
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