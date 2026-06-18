Адвокат оценил вынесенный приговор блогерше Митрошиной

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в легализации денег в особо крупном размере, с супругом Тимуром Кошкаровым (слева) после заседания в Тверском районном суде в Москве

Приговор блогерше Александре Митрошиной, которую обвинили в отмывании денежных средств, можно считать сравнительно мягким наказанием, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, закон предусматривает до семи лет лишения свободы за подобные нарушения.

Легализация денежных средств в особо крупном размере является тяжким преступлением, за которое закон предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Назначение [Митрошиной] трех лет условно можно считать сравнительно мягким наказанием. Вместе с тем условное осуждение прямо допускается законом, если суд приходит к выводу, что исправление возможно без реального отбывания срока, — прокомментировал Жорин.

Он подчеркнул, что говорить о стандартном наказании за отмывание денег некорректно, поскольку решение принимается индивидуально, учитывая обстоятельства дела, личность обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие факторы. При этом, по словам адвоката, по таким делам часто назначают реальное лишение свободы, а конфискация имущества является отдельной мерой.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Митрошину к трем годам условного срока и штрафу в 900 тыс. рублей за отмывание денег. Также у нее конфисковали имущество на 115 млн рублей в пользу государства.