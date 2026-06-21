США выразили желание следить за нефтяными тратами Ирана

Администрация Соединенных Штатов намерена осуществлять надзор за использованием Ираном доходов от нефтяных продаж, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала CBS. По его словам, средства не станут направляться в секретные фонды, а будут находиться под контролем Вашингтона.

Эти средства будут поступать не в какой-то секретный фонд, а туда, где мы сможем следить за ними. Если это будет не то, относительно чего мы договорились, мы в полной мере можем это прекратить. Президент США Дональд Трамп может вернуть блокаду, — сказал дипломат.

Прозрачность расходования нефтяных доходов становится ключевым условием сделки. Реакция Ирана на это предложение пока не озвучивалась.

Ранее член иранской делегации Хосейн Корбанзаде обратил внимание, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не продолжатся, пока не будут прекращены военные действия Израиля в Ливане. По его словам, которые приводит агентство Mehr, тема Ливана является наиболее обсуждаемой в ходе диалога по урегулированию в швейцарском Бюргенштоке.

До этого иранская делегация покинула переговоры с США в знак протеста после угроз Трампа в адрес Тегерана. Трехсторонняя встреча с участием Пакистана проходила в Швейцарии.