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21 июня 2026 в 22:49

Израиль отказался уходить с юга Ливана

Израиль отказался уходить из зон безопасности в Ливане и освобождать замок Бофор

Флаг Израиля Флаг Израиля Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Израиль не планирует выводить свои войска из зоны безопасности на юге Ливана, в том числе из района замка Бофор, заявил в социальных сетях израильский министр обороны Исраэль Кац. Он подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью этой зоны и имеет критическое значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ.

Израиль не будет выводить войска из зоны безопасности в Ливане, как ясно дали понять премьер-министр [Биньямин] Нетаньяху и я, — добавил Кац.

Ранее Нетаньяху отдал приказ прекратить огонь в Ливане. Решение было принято на фоне подготовки переговоров между США и Ираном, а также в условиях давления на израильское руководство со стороны президента Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что из-за атак Израиля на Ливан за сутки не менее 47 человек погибли, 97 пострадали. Среди раненых есть дети и женщины. ЦАХАЛ нанесла удары по населенным пунктам в долине Бекаа и провинции Набатия.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация в Ливане вызывает у Евросоюза глубокую обеспокоенность. По ее словам, Израиль должен соблюдать суверенитет и территориальную целостность Ливана.

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