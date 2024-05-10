«112»: водитель упавшего в Мойку автобуса сел за руль после пяти часов сна

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Telegram-канал «112» сообщил, что водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, заставили выйти в рейс наутро после 20-часовой смены. По данным канала, Рахматшоху Курбонову удалось поспать всего пять часов перед тем, как он снова сел за руль.

По данным канала, жена водителя рассказала, что ее муж пришел домой около двух часов ночи, до того начав работу в пять утра, а в 07:30 его разбудили и заставили снова садиться за руль. «112» сообщает, что на здоровье мужчина не жаловался, однако могла сказаться усталость.

Пассажирка, которая вышла из транспортного средства за несколько минут до аварии, сообщила NEWS.ru, что водитель автобуса за рулем постоянно общался с кем-то по видеосвязи, вел транспортное средство резко и грубо. По ее словам, люди жаловались из-за такого неосторожного вождения, но мужчина не реагировал. При этом собеседница отказалась связать поведение водителя с причинами трагического ДТП.

Автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку 10 мая. На опубликованных кадрах видно, как общественный транспорт петляет по дороге, а потом резко поворачивает и врезается в автомобиль, после чего сносит ограждение и падает в реку. По информации Telegram-канала SHOT, в результате происшествия погибли семь человек, которые не смогли выбраться из салона самостоятельно.

В пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что водитель автобуса был доставлен для разбирательства в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело. Как выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости», за рулем был 44-летний уроженец Таджикистана, который является гражданином России. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.