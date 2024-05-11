В Петербурге задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку СК: начальника ООО «Такси» задержали по делу о падении автобуса в Мойку

Начальника автоколонны ООО «Такси» задержали в рамках расследования уголовного дела после падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба СК РФ. По данным ведомства, его подозревают в несоблюдении трудовой и транспортной дисциплины.

В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «Такси», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, водителю транспортного средства на протяжении нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Ранее пресс-служба СК информировала, что в компании ООО «Такси» прошли обыски. Вся документация, связанная с деятельностью организации, была изъята. Также организован допрос сотрудников фирмы. Ход расследования находился на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

До этого стало известно, что дважды 44-летнего водителя штрафовали по статье о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Также он ездил по обочине, игнорировал красный цвет светофора и не уступал дорогу автомобилю, имевшему преимущество.