Стали известны подробности о водителе упавшего в реку автобуса в Петербурге SHOT: водителя упавшего в Мойку автобуса пять раз штрафовали за нарушение ПДД

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Telegram-канал SHOT сообщил, что водителя упавшего в петербургскую Мойку автобуса штрафовали пять раз за последний год. По его информации, мужчина нарушал правила дорожного движения, за которые заплатил порядка 5 тысяч рублей.

Канал уточнил, что дважды 44-летнего водителя штрафовали по статье о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Также он ездил по обочине, игнорировал красный цвет светофора и не уступал дорогу автомобилю, имевшему преимущество. По последним данным, в результате ДТП с падением автобуса в реку погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Санкт-Петербурга приступили к комплексной проверке в отношении компании «Такси», автобус которой накануне, 10 мая, упал в реку в центре города. Уточняется, что руководство компании-перевозчика активно взаимодействует со следствием, оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, в том числе и из кабины автобуса.

Мужчина, ставший свидетелем падения автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге, сообщил, что бросился спасать людей не раздумывая. По его словам, другие очевидцы пытались остановить его и говорили, что это опасно.