В Петербурге проверяют компанию — владельца утонувшего автобуса В Петербурге началась проверка компании «Такси», автобус которой упал в воду

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга приступили к комплексной проверке в отношении компании «Такси», автобус которой накануне, 10 мая, упал в реку в центре города, передает пресс-служба комитета по транспорту по Северной столице. Жертвами происшествия, согласно последним данным, стали семь человек.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова комитетом по транспорту начата комплексная проверка компании «Такси», — указано в заявлении.

Уточняется, что руководство компании-перевозчика активно взаимодействует со следствием, оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, в том числе и из кабины автобуса. Также сообщается, что движение на участке аварии восстановлено и осуществляется без ограничений. Инцидент произошел днем 10 мая на Большой Морской улице: водитель пассажирского транспорта сначала выехал на полосу встречного движения, а после автобус пробил ограду на мосту и упал в воду.

Ранее специалисты установили личности двух женщин и мужчины, погибших при падении автобуса в реку Мойку. Среди пострадавших числятся пять человек.