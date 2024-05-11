Стали известны имена жертв при падении автобуса в реку в Петербурге «Известия» обнародовали список жертв при падении автобуса с моста в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В списке погибших при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге числятся две женщины и один мужчина, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. По информации журналистов, личности остальных жертв пока что не установлены.

Одна из женщин, Марина Ю. 1995 года рождения, является уроженкой Казахстана. Вторая жертва, Елена Ш. 1982 года рождения, а также мужчина, Андрей Р. 1968 года рождения проживают в Северной столице.

В перечень пострадавших попали пять человек. Из них личности подтвердили пятерым гражданам, говорится в статье.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, заставили выйти в рейс наутро после 20-часовой смены. По данным канала, Рахматшоху Курбонову удалось поспать всего пять часов перед тем, как он снова сел за руль.

До этого в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предоставили информацию, что водитель автобуса был доставлен для разбирательства в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело. Как выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости», за рулем был 44-летний уроженец Таджикистана, который является гражданином России. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.