В компании-владельце упавшего в реку автобуса провели обыски

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В компании ООО «Такси», которая является владельцем пассажирского автобуса, упавшего в петербургскую Мойку, прошли обыски, сообщил Следком. Вся документация, связанная с деятельностью организации, была изъята. Также организован допрос сотрудников фирмы. Ход расследования находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

Проведены обыски в ООО «Такси», изъята и изучается документация, связанная с этой деятельностью. Следствием допрошены руководящие сотрудники этой фирмы, диспетчер и иные ответственные лица, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что водителя упавшего в петербургскую Мойку автобуса штрафовали пять раз за последний год. По его информации, мужчина нарушал правила дорожного движения, за которые заплатил порядка 5 тысяч рублей.

Канал уточнил, что дважды 44-летнего водителя штрафовали по статье о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Также он ездил по обочине, игнорировал красный цвет светофора и не уступал дорогу автомобилю, имевшему преимущество. По последним данным, в результате ДТП с падением автобуса в реку погибли семь человек.