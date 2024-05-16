Работино, Бердычи, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 16 мая

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Волчанска, Нетайлово, Очеретино, Работино, Лукьянцев, Уманского, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 16 мая 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Есть продвижения ВС РФ в Работино. ВСУ активно контратакуют, пытаясь отбить утраченные позиции. Продолжаются бои северо-западнее Вербового. Донецкий фронт. В районе Парасковиевки ЛБС без существенных изменений. В Георгиевке продолжаются бои на западных окраинах населенного пункта. В Красногоровке — без особых изменений. ВС РФ владеют инициативой и давят на позиции ВСУ. Продолжаются ожесточенные бои в Нетайлово. Несмотря на тяжелое положение, оставлять населенный пункт ВСУ просто так не собираются. Аналогичная ситуация и в Уманском. В районе Новоалександровки ЛБС без изменений. На Часовоярском направлении продолжаются бои в восточном пригороде. Также российские войска стремятся улучшить свои позиции с северного и южного флангов. ВСУ всеми силами пытаются остановить продвижение ВС РФ, чтобы не допустить окружения», — сообщает WarGonzo.

По данным источника Telegram-канала, в Волчанске Харьковской области продолжаются бои, под контролем ВС РФ находится северная часть города.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

«На Харьковском направлении группировка войск „Север“ продолжает наступление. На Липцовском направлении взят н. п. Лукьянцы. Наши войска закрепились на южной окраине н. п. Глубокое и продвинулись в глубину от 500 метров до 1,2 километра в направлении н. п. Липцы. Противник трижды предпринимал контратакующие действия. В Волчанске ВС России продвинулись на глубину до одного километра. На Покровском направлении (западнее Авдеевки) — тяжелые бои на Очеретинском выступе у Новоалександровки, Уманского, западнее Орловки наши войска стараются выровнять фронт», — говорится в публикации канала «Два майора».

Авторы Telegram-канала отметили, что на Времевском выступе ВС России штурмуют населенные пункты Урожайное и Старомайорское.

«На Запорожском фронте нашими малыми штурмовыми группами расширена зона контроля в Работино, но бойцы сообщают, что говорить о полном контроле за населенным пунктом рано», — рассказали источники канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Лукьянцы, продолжаются бои в Волчанске. На Авдеевском направлении идут тяжелые бои к западу от Очеретино, где ВС РФ пытаются выйти на окраины Новоандреевки. В окрестностях Уманского также зафиксированы боестолкновения. На Времьевском направлении российские силы продвигаются в Старомайорском и Урожайном, однако о полном контроле над населенными пунктами речи не идет», — пишет «Рыбарь».

По информации Telegram-канала «Рыбарь», на Запорожском направлении продолжаются бои к северо-западу от Вербового, а в Работино сохраняется присутствие ВСУ как минимум на северных окраинах.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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