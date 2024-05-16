Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Волчанска, Нетайлово, Очеретино, Работино, Лукьянцев, Уманского, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 16 мая 2024 года?
WarGonzo
«Запорожский фронт. Есть продвижения ВС РФ в Работино. ВСУ активно контратакуют, пытаясь отбить утраченные позиции. Продолжаются бои северо-западнее Вербового. Донецкий фронт. В районе Парасковиевки ЛБС без существенных изменений. В Георгиевке продолжаются бои на западных окраинах населенного пункта. В Красногоровке — без особых изменений. ВС РФ владеют инициативой и давят на позиции ВСУ. Продолжаются ожесточенные бои в Нетайлово. Несмотря на тяжелое положение, оставлять населенный пункт ВСУ просто так не собираются. Аналогичная ситуация и в Уманском. В районе Новоалександровки ЛБС без изменений. На Часовоярском направлении продолжаются бои в восточном пригороде. Также российские войска стремятся улучшить свои позиции с северного и южного флангов. ВСУ всеми силами пытаются остановить продвижение ВС РФ, чтобы не допустить окружения», — сообщает WarGonzo.
По данным источника Telegram-канала, в Волчанске Харьковской области продолжаются бои, под контролем ВС РФ находится северная часть города.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
«Два майора»
«На Харьковском направлении группировка войск „Север“ продолжает наступление. На Липцовском направлении взят н. п. Лукьянцы. Наши войска закрепились на южной окраине н. п. Глубокое и продвинулись в глубину от 500 метров до 1,2 километра в направлении н. п. Липцы. Противник трижды предпринимал контратакующие действия. В Волчанске ВС России продвинулись на глубину до одного километра. На Покровском направлении (западнее Авдеевки) — тяжелые бои на Очеретинском выступе у Новоалександровки, Уманского, западнее Орловки наши войска стараются выровнять фронт», — говорится в публикации канала «Два майора».
Авторы Telegram-канала отметили, что на Времевском выступе ВС России штурмуют населенные пункты Урожайное и Старомайорское.
«На Запорожском фронте нашими малыми штурмовыми группами расширена зона контроля в Работино, но бойцы сообщают, что говорить о полном контроле за населенным пунктом рано», — рассказали источники канала.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
«Рыбарь»
«На Слобожанском направлении под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Лукьянцы, продолжаются бои в Волчанске. На Авдеевском направлении идут тяжелые бои к западу от Очеретино, где ВС РФ пытаются выйти на окраины Новоандреевки. В окрестностях Уманского также зафиксированы боестолкновения. На Времьевском направлении российские силы продвигаются в Старомайорском и Урожайном, однако о полном контроле над населенными пунктами речи не идет», — пишет «Рыбарь».
По информации Telegram-канала «Рыбарь», на Запорожском направлении продолжаются бои к северо-западу от Вербового, а в Работино сохраняется присутствие ВСУ как минимум на северных окраинах.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
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