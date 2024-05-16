Королевская семья Британии: последние новости, Гарри разгневал Карла III

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Король Великобритании Карл III разгневан на принца Гарри и Меган Маркл из-за их планов снять документальный фильм о жизни во дворце, а первый официальный портрет монарха вызвал скандал в Сети. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 16 мая?

Какие проблемы возникли у Карла III из-за лечения от рака

Король Великобритании Карл III рассказал, что из-за лечения от онкологического заболевания он перестал чувствовать вкус, передает Daily Mail. Монарх признался в этом во время посещения Музея военной авиации, где у него состоялся разговор с ветераном Аароном Мэпплбеком, который тоже перенес химиотерапию из-за опухоли.

«Король Карл III, посетивший Музей военной авиации в Гэмпшире, сегодня рассказал о том, что во время лечения от рака он потерял способность ощущать вкус», — пишет источник.

Карл III прибыл в Гэмпшир, чтобы официально передать должность главнокомандующего армейской авиацией старшему сыну Уильяму. Принц Уэльский будет командовать воздушно-десантным крылом британской армии, в том числе 662-й эскадрильей — бывшим подразделением его брата принца Гарри.

О выявлении у Карла III рака стало известно 5 февраля. При этом в Букингемском дворце не уточнили стадию онкологического заболевания и место опухоли. По информации In Touch, монарх борется с раком поджелудочной железы, ему, предположительно, осталось жить два года.

Что за скандал из-за «кровавого» портрета Карла III

Британская королевская семья опубликовала в Instagram (деятельность запрещена в РФ) первый официальный портрет Карла III. На полотне монарх изображен в красной форме Валлийской гвардии, картина выполнена в ярко-красных тонах с серо-черными вкраплениями.

Королева-консорт Камилла считает, что художнику Джонатану Йео удалось передать Карла III, однако в интернете портрет вызвал неоднозначную реакцию. Пользователи, обсуждая выбранные цвета, сравнили его с описанным Данте адом и предположили, что король купается в крови.

«Извините, но его портрет выглядит так, будто он попал в ад», — написала одна из подписчиц.

Многие пользователи Сети назвали картину неудачной из-за обилия красной краски. Также один из подписчиков пошутил, что художник не является большим поклонником Карла III.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

Почему Карл III зол на принца Гарри и Меган Маркл

Визит принца Гарри в Великобританию в начале мая был связан не только с празднованием 10-й годовщины запуска Игр непобежденных, но и желанием герцогов Сассекских собрать материал для своего нового документального фильма о жизни в королевской семье, пишет Telegram-канал «Только никому».

«Есть вариант, что не любви отцовской Гарри добивается, просто ему нужен свежий контент. Как известно, Гарри с Меган готовят новый документальный фильм еще с одним витком страданий и разбором королевского белья. Так что, возможно, король еще и поэтому зол и не хочет давать повода для спекуляций кроме самого факта, что не встретились», — говорится в сообщении канала.

Во время визита на родину принц Гарри утверждал, что отец не планирует видеться с ним в рамках четырехдневной поездки в Лондон. Однако, как пишет The Sunday Times, монарх пригласил младшего сына провести время в резиденции, но герцог Сассекский не только отказался от такого предложения, но и решил остановиться в отеле во время своего пребывания в столице Великобритании.

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