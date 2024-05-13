Карл III столкнулся с неприятным последствием лечения рака Карл III перестал ощущать вкус из-за химиотерапии

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III рассказал, что из-за лечения от онкологического заболевания он перестал чувствовать вкус, передает Daily Mail. Монарх признался в этом во время посещения Музея военной авиации. Там у него завязался разговор с ветераном Аароном Мэпплбеком, который тоже перенес химиотерапию из-за опухоли.

Король Карл III, посетивший Музей военной авиации в Гэмпшире, сегодня рассказал о том, что во время лечения от рака он потерял способность ощущать вкус, — говорится в публикации.

О выявлении у Карла III рака стало известно 5 февраля. При этом в Букингемском дворце не уточнили стадию онкологического заболевания и место опухоли. В настоящий момент король проходит лечение, на время которого ему рекомендовали отказаться от публичных мероприятий.

Ранее стало известно, что Карл III не проводит встреч с принцем Гарри, так как ему не нужна «драма в жизни». По информации источников, Гарри и его супруга Меган Маркл стали для Карла «болезненным отвлекающим фактором». В то же время они подчеркивают, что принц с пониманием относится к позиции отца, у которого есть свои обязательства.