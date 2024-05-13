Принц Гарри отверг приглашение Карла III погостить во дворце The Sunday Times: принц Гарри отклонил приглашение Карла III погостить во дворце

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри

Принц Гарри прилетел в родную страну, чтобы отпраздновать 10-ю годовщину запуска Игр непобежденных, информирует Page Six со ссылкой на королевского корреспондента Ройи Никкха. Герцог Сассекский отклонил приглашение короля Великобритании Карла III погостить во дворце.

В ответ на многочисленные запросы и продолжающиеся предположения о том, встретится ли герцог со своим отцом во время пребывания в Великобритании на этой неделе, это, к сожалению, будет невозможно из-за полной программы Его Величества, — приводит издание слова представителя.

По данным The Sunday Times, отец принца пригласил его провести время в резиденции. Сын Карла III не только отказался от такого предложения, но и решил остановиться в отеле во время своего пребывания в столице Великобритании.

Принц Гарри прилетел в страну 7 мая. Празднование юбилейного запуска Игр непобежденных состоялось в соборе Святого Павла. Тогда же герцог Сассекский утверждал, что отец не планирует видеться с ним в рамках четырехдневной поездки в Лондон.

Ранее супруга принца Гарри Меган Маркл угодила в скандал в рамках поездки в Нигерию. Герцоги Сассекские начали тур по африканской стране с визита в школу. Маркл нарядилась в платье с открытой спиной, что привело общественность в возмущение. В Нигерии это сочли неуважением к традициям.