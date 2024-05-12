Украина, возвращение на сцену, Меладзе: как живет певица Татьяна Богачева

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Татьяна Богачева

Певица Татьяна Богачева известна как финалистка седьмого сезона «Фабрики звезд» на Первом канале и солистка группы «Инь-Ян». Как сейчас складывается карьера артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Татьяна Богачева

Татьяна Богачева родилась 17 февраля 1985 года в Севастополе, окончила Киевскую академию культуры и искусства. В студенческие годы на Украине получила известность как модель. По данным СМИ, она неоднократно встречала в украинском национальном наряде государственных деятелей у трапа самолета.

В 2007 году исполнительница прошла кастинг Первого канала на реалити-шоу «Фабрика звезд». За время участия в проекте ее репертуар пополнился песнями «Все сделала сама», «Так не должно быть». На последнем отчетном концерте «Фабрики звезд» музыкальный продюсер Константин Меладзе представил группу «Инь-Ян», куда вошли финалисты Татьяна Богачева и Артем Иванов. Затем к коллективу присоединились певцы Юлия Паршута и Сергей Ашихмин.

Лучшими песнями группы считаются «Мало-помалу», «Карма», «Пофиг», «Не отпускай моей руки». В 2018 году Татьяна Богачева занялась преподавательской деятельностью.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Солисты группы «Инь-Ян» Юлия Паршута, Татьяна Богачева и Сергей Ашихмин

Что известно о личной жизни Татьяны Богачевой

Во время участия в «Фабрике звезд» Татьяна Богачева начала отношения с исполнителем Артемом Ивановым. После окончания проекта они жили гражданским браком, а в 2016 году сыграли свадьбу. В браке родилась дочь Мирра. Спустя два года супруги развелись.

В 2023 году Богачева в эфире программы «Секрет на миллион» призналась, что была обижена на супруга, который женился во второй раз, а также рассказала, что Артем Иванов не платит алименты. При этом певец приобрел им с дочерью однокомнатную квартиру за 7 млн рублей.

«Сейчас не цепляет, а тогда меня просто раздражало, что я тут с ребенком маленьким, привязана к малышу. Мужчинам легче в этом плане, в основном же мамы с детьми остаются. У меня никого нет, а у него уже отношения. Сначала это подбешивало», — сказала исполнительница.

Чем сейчас занимается Татьяна Богачева

В 2022 году Татьяна Богачева вместе с Артемом Ивановым и Сергеем Ашихминым возобновили деятельность группы «Инь-Ян». С 2023 года они начали давать концерты. Певицу не смущает работа с экс-избранником.

«У нас отношения начались с дружбы на „Фабрике звезд“, потом переросли в нечто большее. С чего начали, тем и закончили», — отметила она.

На настоящий момент музыкальный коллектив выпускает новые песни, выступает в клубах Москвы. В мае 2023 года Татьяна Богачева с коллегами записала ремейк на песню «Я не могу без тебя», написанную Константином Меладзе.

Богачева не говорит на тему политики. На вопросы подписчиков о национальности своей семьи говорила, что она и ее родители — русские.

«Мои родители по национальности русские. Папа — из Ярославской области, мама — из Северодвинска. Они познакомились в Севастополе. Там и остались. По папиной линии есть цыганские корни. Я в его природу, как видите», — рассказала Богачева.

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