Финляндия, тоска по РФ, контракт мужа: куда пропала актриса Ирина Резникова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актриса Ирина Резникова в 1990 году уехала из России. Как и где она живет сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Резникова

Ирина Резникова родилась 5 марта 1953 года в Минске.

В 1967 году окончила Школу-студию МХАТ. Играла на сцене театра им. Маяковского в Москве и БДТ в Ленинграде.

В кино Резникова снимается с 1975 года. Дебютировала в фильме-детективе Александра Сурина «Страх высоты». По сюжету ее героиня Светлана Мешкова — невеста Антона Тихомирова, который загадочно погибает.

Также артистка снималась в картинах «Отпуск в сентябре», «Я хочу петь», «К кому залетел певчий кенар», «Мелодия на два голоса», «Гость», «Комендантский час», «Безумный день инженера Барсакова», «Влюблен по собственному желанию», «Действуй по обстановке!», «Звездочет», «Импровизация на тему биографии», «Гражданин убегающий», «Роковая ошибка», «Утоли моя печали» и других.

Всего в ее фильмографии 22 работы.

Резникова замужем за волейболистом Сергеем Ивановым. У пары есть дочь.

Почему Резникова уехала из России, где она сейчас

В 1990-е годы, во время кризиса, Ирина Резникова, как и многие ее коллеги, осталась без работы. В то время ее супруг, профессиональный волейболист Сергей Иванов, заключил контракт с финской командой.

С 1990 года Резникова вместе с мужем и дочкой живет в Варкаусе. Сначала они ехали туда на два года, но затем Иванову продлили контракт, и семья осталась там.

Первые годы после эмиграции актриса занималась делами супруга и ездила с ним на соревнования. Спустя время Резникова создала русскую театральную студию, которой руководит по сей день. В ней как режиссер она также поставила несколько спектаклей.

Артистка часто бывает в России и отмечает, что скучает по родине. В одном из интервью она призналась, что считает Финляндию «закрытой страной», поэтому ей сложно было найти там духовно близких людей.

Резникова также отмечала, что если бы не контракт мужа, то она бы не уехала из РФ. Сейчас контракт супруга актрисы закончился, но семья не возвращается в Россию, поскольку уже обустроилась в Финляндии. Дочка Резниковой ходит там в школу, ее муж стал тренером волейбольной команды.

В 2004 году артистка возвращалась на экраны, сыграв роль Калиды Фрост в детективном сериале «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина».

В 2009 году Резникова была награждена почетной грамотой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

Читайте также:

Смерть дочери, насилие в семье, живопись: куда пропал актер Олег Стриженов

Бездетность, брак с Хаматовым, Ефремов: где сейчас актриса Дарья Белоусова

Кончаловский, ненависть к Голливуду, внуки: как живет Наталия Аринбасарова