Смерть дочери, насилие в семье, живопись: куда пропал актер Олег Стриженов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов не снимается в кино с 2004 года. Куда пропал актер, как он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Стриженов

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске.

В 1935 году вместе с семьей переехал в Москву. В 1953 году окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина.

Стриженов снимался в картинах «Овод», «Мексиканец», «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Пиковая дама», «Дуэль», «Третья молодость», «Его звали Роберт», «Неподсуден», «Земля, до востребования», «Земля пленительного счастья», «Юность Петра», «Мой любимый клоун», «Акция», «Вместо меня» и других.

Всего в его фильмографии 35 работ.

Что известно о личной жизни Стриженова

Первой женой Олега Стриженова была актриса Марианна Бебутова. В браке родилась дочь Наталья. Она умерла, когда ей было 45 лет.

«Наташа была очень сложным человеком. Все эти слухи о зависимости от психотропных препаратов — ложь. Одно время она была полной, а потом начала худеть. Не ела, изводила себя, это сказалось на здоровье, с сердцем возникли проблемы», — рассказывала Бебутова в программе «Судьба человека».

Второй супругой Стриженова была актриса Любовь Земляникина. Она родила артисту сына Александра. Он стал актером и режиссером, женат на телеведущей Екатерине Стриженовой.

С 1976 года Стриженов женат на актрисе Лионелле Пырьевой. Роман между артистами начался еще в начале 60-х годов, но тогда Стриженов был в браке. Спустя время актриса вышла замуж за директора «Мосфильма» Ивана Пырьева. Но в середине 70-х годов артисты встретились снова. К тому моменту Стриженов уже дважды развелся, а Пырьева овдовела.

«Лина — это мой выбор. Самый правильный и лучший в жизни. Просто судьба очень долго вела нас друг к другу», — говорил он.

В 2010 году пара обвенчалась.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Супруги Олег Стриженов и Лионелла Пырьева

«У Олега Александровича для семьи замечательный, золотой характер. Не вредничает, не капризничает, никогда ничего не проверяет, ни к чему не придирается, скандалов не устраивает. При этом порядочный, честный, да еще и неисправимый романтик. У него все должно быть обставлено изысканно, красиво. Для него преподнести жене 101 розу или даже 1001 — в порядке вещей. Или, получив гонорар за какой-то фильм, отдать его весь мне и грозно потребовать: „Чтобы на эти деньги была куплена норковая шуба! Сегодня же!“», — делилась Пырьева.

Какой скандал случился в семье Стриженова

В 2020 году внучка Олега Стриженова Александра рассказала, что ее отец актер Николай Холошин (муж Натальи Стриженовой) насиловал ее и проявлял жестокость.

По словам девушки, он мог также насиловать и свою студентку в театре, где он работал. От этого союза родился внебрачный ребенок.

«Однажды меня нашла девочка из его театра. Нашла меня, чтобы узнать, как дела, и рассказала о том, что этот человек насиловал и избивал ее в театре», — призналась Стриженова.

Холошин, комментируя заявление дочери, сказал, что не понимает, о каком насилии идет речь.

Что известно о состоянии здоровья Стриженова

В 2022 году Олег Стриженов был госпитализирован вместе с женой Лионеллой Пырьевой. Однако сын артиста Александр Стриженов сообщил, что повода для беспокойства нет.

«Человеку 93 года, и могут быть какие-то плановые вещи, но серьезных поводов для беспокойства о состоянии артиста нет», — прокомментировал Стриженов-младший NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Стриженов

Олег Стриженов последний раз снимался в кино в 2004 году — тогда вышел сериал «Пять звезд» с его участием.

Сейчас 94-летний актер ведет тихую непубличную жизнь и занимается живописью. Стриженов отмечал, что сейчас главное в его жизни — это семья.

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