Внучка Олега Стриженова заявила, что её насиловал отец

https://static.news.ru/photo/745c54a6-2996-11eb-944f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Внучка актёра Олега Стриженова Александра заявила, что отец насиловал её и нередко проявлял жестокость.

По словам девушки, её отец, актёр Николай Холошин, мог также насиловать и свою студентку в театре, где он работал. От этого союза родился внебрачный ребёнок.

Однажды меня нашла девочка из его театра. Нашла меня, чтобы узнать, как дела, и рассказала о том, что этот человек насиловал и избивал её в театре, — рассказала Стриженова в беседе со StarHit.

Примечательно, что Холошин поспешил отреагировать на заявление дочери. В частности, актёр заявил, что совсем не понимает, о каком насилии идёт речь. Также известно, что супруга Олега Стриженова Лионелла решила полностью откреститься от своей внучки.

Ранее NEWS.ru писал, что солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва призналась, что в студенческие годы стала жертвой сексуального насилия со стороны однокурсницы. Инцидент произошёл во время учёбы Плетнёвой в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

По её словам, она на тот момент даже не была знакома с насильницей и в первые мгновения толком не поняла, что происходит.