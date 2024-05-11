Кончаловский, ненависть к Голливуду, внуки: как живет Наталия Аринбасарова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Наталия Аринбасарова

Заслуженная артистка РСФСР Наталия Аринбасарова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Как и где она живет сейчас, почему развелась с Андреем Кончаловским?

Чем известна Аринбасарова

Наталия Аринбасарова родилась 27 сентября 1946 года в Москве в семье военного.

В детстве, когда отец служил в Туркмении, она увидела фильм «Лебединое озеро» и захотела стать балериной.

«Я невероятно была гибкая, просто в узел завязывалась!» — вспоминала актриса.

В 1956 году семья поехала в Казахстан. В Алма-Ате Аринбасарова поступила в хореографическую школу, оттуда ее направили в Академическое хореографическое училище при Большом театре, которое она окончила в 1964 году.

В том же году артистка снялась в картине Андрея Кончаловского «Первый учитель» и прославилась. Кроме того, за роль она получила приз Венецианского кинофестиваля «Золотой кубок Вольпи» 1966 года.

В 1971 году Аринбасарова окончила ВГИК. Она снималась в лентах «Ташкент — город хлебный», «Джамиля», «У озера», «Выбор», «Транссибирский экспресс», «Улан», «Провинциальный роман», «Секунда на подвиг», «Русская рулетка», «Мольба о прощении», «Побег», «Наследство», «Мелодия любви», «Небо моего детства», «Твой мир», «Сон как жизнь», «Холодное сердце», «А. Л. Ж. И. Р.», «Сильная слабая женщина», «Хозяйка горы» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Фото: РИА Новости Кадр из фильма по повести Чингиза Айтматова «Первый учитель». Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский. Киностудия «Мосфильм». 1965 год

Что известно о личной жизни Аринбасаровой

Первым мужем Наталии Аринбасаровой был режиссер Андрей Кончаловский, с которым она познакомилась на съемках фильма «Первый учитель».

В 1966 году у пары родился сын Егор. Он тоже стал режиссером.

Аринбасарова и Кончаловский развелись из-за его измен с актрисой Машей Мериль. В своих мемуарах режиссер рассказывал, как объяснялся перед супругой, однако, по ее словам, никакого признания на самом деле не было.

«Это все вранье. Все было совсем не так, он никогда мне таких слов не говорил. Он просто сказал мне: „Знаешь, я перестал тебя чувствовать“. Я говорю: „Ну что, давай расстанемся“. Мы пошли в ЗАГС, и сидя в ЗАГСе, мы разговаривали и смеялись. Он говорит: „Ты посмотри на нас — можно подумать, что мы с тобой пришли расписываться, а не разводиться“. И я его тогда спросила: „Скажи, ты мне изменял?“ И он сказал: „Нет, ты что, никогда!“ Поэтому какие тут разговоры про Машу Мериль? Все это — вранье!» — комментировала артистка.

В 1970 году Аринбасарова вышла замуж за художника-постановщика Николая Двигубского. В браке родилась дочь Екатерина, которая тоже стала актрисой.

Следующим избранником актрисы стал режиссер Эльдор Уразбаев. Пара прожила вместе 16 лет, но так и не узаконила отношения официально.

«С Эльдором мы официально отношения не оформляли. Он был заботлив, очень любил моих детей. Я снялась в нескольких его фильмах. Вообще чувствовала себя с ним как за каменной стеной. Но наступили страшные 1990-е годы. Кино не снималось, безработица, жить не на что. Все выкручивались, как могли. Многие люди, в том числе и из круга наших друзей, переменились, совсем некрасиво себя вели. И Эльдор, будучи человеком порядочным, жутко это переживал. Потерял себя в новой реальности. Постепенно я начала замечать, что в отсутствие Эльдора чувствую себя гораздо комфортнее, мне спокойно. И мы решили мирно разойтись», — рассказывала Аринбасарова.

Фото: Михаил Озерский/РИА Новости Кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский с Наталией Аринбасаровой

Что Аринбасарова говорила про американское кино

Наталия Аринбасарова заявляла, что ее раздражают самодовольные физиономии артистов голливудских фильмов. По ее мнению, американские актеры подают себя на экране так, будто они лучше всех.

«Я сейчас не могу смотреть американское кино. Раздражают их самодовольные физиономии и самомнение, что они круче всех, лучше и умнее. Никак не могу справиться с этими внутренними эмоциями», — объясняла Аринбасарова NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Аринбасарова

Наталия Аринбасарова продолжает творческую деятельность.

В 2022 году артистка снялась в фильме сына Егора Кончаловского «Мой папа — вождь». В 2023 году она представила ленту на кинофестивале «Алые паруса» в «Артеке».

В 2024 году Аринбасарова появилась в программе Татьяны Устиновой «Мой герой». Она рассказала об интересных моментах творческой биографии и личной жизни.

«Я живу вместе с внуками на даче. Они — моя любовь и моя слабость», — признавалась актриса.

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