«Сердце разрывается из-за СВО»: как сейчас живет певица Любовь Казарновская

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Любовь Казарновская

Любовь Казарновская известна как актриса и оперная певица. Она первая в мире исполнительница, записавшая на компакт-диски все 103 романса Чайковского. Как сейчас складывается жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Любовь Казарновская

Любовь Казарновская родилась 18 июля 1956 года в Москве. Она окончила факультет актеров музыкального театра в институте Гнесиных и Московскую государственную консерваторию.

Творческая биография Казарновской началась в студенческие годы. Она была солисткой Московского академического музыкального театра имени К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, затем служила в Государственном академическом театре имени С. М. Кирова. Известность Казарновской принес Всесоюзный конкурс вокалистов имени Михаила Глинки: она получила вторую премию. После этого стала петь в Государственном академическом Большом театре.

С начала 1990-х Казарновская начала сотрудничать с театром «Ковент-Гарден» в Лондоне и оперными театрами: Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Ла Скала в Италии и другими. Артистка также снималась в кино. Она сыграла главные роли в картинах «Испанский час», «Анна», «Темный инстинкт». Также входила в состав жюри проектов «Призрак оперы», «Один в один», «Точь-в-точь».

Что известно о личной жизни Любови Казарновской

Исполнительница в 1989 году вышла замуж за австрийского продюсера хорватского происхождения Роберта Росцика, в 1993 году у пары родился сын Андрей Росцик, он скрипач, лидер «Квартета Малевича».

По данным СМИ, певица владеет недвижимостью в Италии, Австрии и Москве. Сама Казарновская рассказывала, что построила дом в селе Вятском Ярославской области.

Как Любовь Казарновская относится к СВО

Любовь Казарновская, говоря о своем отношении к спецоперации, рассказала в интервью Вячеславу Манучарову, что понимает первопричину происходящих событий и то, что СВО «было неизбежно».

«Меня ставят перед выбором: СВО — это „плюс“ или „минус“? Но если вы смотрите глубже, то понимаете, что на самом деле происходит. Какая огромная и очень жесткая история задумана с человечеством. Многие меня спрашивают: „Неужели вы не видите, что там происходит? Неужели вам не жаль?“ Как не жаль?! Как может женское сердце не жалеть матерей, сестер, жен…. Мое сердце разрывается… Но я очень хорошо понимаю именно мировоззренческие вещи — идет переделка мира, которая началась давно», — сказала она.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Любовь Казарновская

Певица также отметила, что ей не поступало предложений отправиться с концертами в зону СВО, однако она передала книги из своей частной коллекции в библиотеки Донбасса.

Исполнительница считает, что конфликт на Украине скоро закончится, а скорость наступления мира напрямую зависит от осознанности каждого человека на Земле.

«Предчувствие у меня одно: конфликт должен разрешиться в ближайшее время. Но от уровня сознания, от нашей духовной работы зависит то, как скоро прекратится все, что происходит, а все предпосылки к этому есть. После тьмы обязательно наступает свет», — сказала она.

Что Казарновская говорит об уехавших артистах

Любовь Казарновская считает, что большинство покинувших Россию артистов вернутся на родину из-за того, что не найдут себя за границей.

«По большому счету там ведь никому они не нужны. Никому. На первой волне их отъезда к ним интерес [был]. Ну и все — поиграли в это, а дальше они становятся зрителю неинтересны», — заявила она на шоу «Так сказать».

Чем сейчас занимается Любовь Казарновская

Любовь Казарновская на настоящее время является художественным руководителем кафедры академического пения в Институте современного искусства. В 2023 году начались съемки фильма «Отель „Онегин“», в котором артистка играет роль хозяйки гостиницы. Премьера картины предположительно состоится в 2025–2026 годах.

В феврале 2024 года Telegram-канал «112» сообщил, что Любовь Казарновская стала жертвой мошенников и лишилась почти миллиона рублей.

По данным источника, мошенники связались с Казарновской от имени коллеги и заявили, что ее данными хотят завладеть злоумышленники. После этого певице позвонил «майор» и сообщил, что с ее счета произведена транзакция в пользу украинской террористической организации. Затем Казарновскую убедили снять деньги и перевести их на «безопасный счет». Актриса написала заявление в полицию.

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