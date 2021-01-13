Казарновская призналась в романе с женатым мужчиной

https://static.news.ru/photo/33de8b3a-5649-11eb-bdab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Оперная певица Любовь Казарновская рассказала, что некоторое время состояла в близких отношениях с женатым мужчиной. Однако, по её словам, у неё хватило сил прекратить эти отношения, чтобы не разрушать семью возлюбленного.

История эта, впрочем, очень давняя и произошла до встречи с будущим мужем, с которым артистка в браке уже больше 30 лет. Однако тогда это оказалось настоящей любовной драмой, призналась Казарновская в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым" на телеканале «Россия 1».

По словам певицы, её сердце дрогнуло перед коллегой. Но у того была крепкая семья, а чувствовать всю жизнь груз на душе и быть разлучницей артистка не пожелала.

Наше расставание с моим возлюбленным было очень сложным, для него это было трагедией. Я была его женщиной-мечтой. Но он принял моё решение через слёзы, через боль, — приводит откровения Казарновской «Вечерняя Москва».

Некоторое время спустя певицы повстречалась с Робертом Росциком. Он работал импресарио в Вене, а познакомился с оперной дивой в Москве, когда приехал в СССР искать таланты. По словам супругов, они влюбились с первого взгляда и больше никогда не расставались.

В 1993 году Казарновская родила сына Андрея. Он стал дирижёром. Кроме того, наследник звёздной пары владеет скрипкой.

Сейчас певице 63 года. Однако, как писал NEWS.ru, оказавшись пенсионеркой в 2011 году, оформлять пособие она не стала.