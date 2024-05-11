Филипп Киркоров: последние новости 11 мая, ритуал утром, другое имя дочери

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Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что делает по утрам. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, почему он пожалел о выборе имени для своей дочери?

Что Киркоров делает утром

Филипп Киркоров рассказал, «как просыпаются настоящие мужики». По словам артиста, утром он подходит к зеркалу и говорит себе, что красивый.

«Просыпаешься весь такой… Подходишь к зеркалу и говоришь: „Какой же ты! Какой же ты! Красивый!“ И становишься… Ничего», — пошутил поп-король в программе ТНТ «Утро».

Как Киркоров хотел назвать дочь

Филипп Киркоров назвал дочь Аллой-Викторией в честь бывшей жены народной артистки СССР Аллы Пугачевой, и мамы Виктории. Однако во время шоу «Маска» певец выразил сожаление из-за выбора имени для наследницы.

Признание Киркоров сделал после того, как Регина Тодоренко поделилась историей, что ее бабушку звали Валенсия.

«Если бы я знал раньше это имя, я бы дочку так назвал. Представляешь, как красиво… Валенсия Филипповна», — сказал он.

Что известно о конфликте Киркорова со Славой

Недавно певица Анастасия Сланевская (Слава) заявила, что пластический хирург Тимур Хайдаров, оперировавший также Филиппа Киркорова, «изуродовал» ее грудь. В ответ на это Киркоров назвал коллегу лгуньей и отметил, что она сама виновата в случившемся, поскольку не соблюдала рекомендации после операции.

Адвокат Славы Елена Сенина считает, что поп-королю стоит принести извинения за оскорбления.

«Состоялись проверки, судебные решения. О них все знают. Поэтому, уважаемый Филипп Бедросович, по-моему, вы и в этой истории „зашли не в ту дверь“», — высказалась она KP.RU.

Какую новую работу предложили Киркорову

Филипп Киркоров на «Шоу Воли» рассказал, что ему предложили сыграть главную роль в полнометражном фильме.

«Это кино. Большой метр. Я не режиссер, я исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли — не скажу кто. Но для вас это будет сюрпризом», — поделился певец.

Он также отметил, что съемки ленты начнутся уже этим летом. Других подробностей о проекте Киркоров не раскрыл.

Кто может стать преемником Киркорова на сцене

Филипп Киркоров признался, что мог бы передать свою корону двум коллегам — Сергею Лазареву и Диме Билану. При этом второго претендента он назвал сложным и неординарным.

«Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И конечно же, по своему таланту очень неординарный, сложный Дима Билан», — прокомментировал исполнитель.

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