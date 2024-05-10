Развод с Низовской и брак с Куликовой: как живет актер Виталий Кудрявцев

Фото: vk.com/vkudryavtsev77

Виталий Кудрявцев

Виталий Кудрявцев — актер театра и кино. В каких проектах он снимался, что известно о его личной жизни?

Чем известен Кудрявцев

Виталий Кудрявцев родился 6 января 1977 года в Москве.

После окончания школы он поступил в МГУ на юридический факультет. В 2000 году Кудрявцев случайно попал на съемочную площадку — он за компанию с другом пришел на пробы и вскоре появился в сериалах «Витрина» и «Маросейка, 12: Бабье лето».

В 2006 году Кудрявцев окончил РАТИ-ГИТИС, режиссерский факультет.

Артист снимался в картинах «Львиная доля», «Бой с тенью», «Аэропорт», «Врачебная тайна», «Сталин: Live», «УТРО. Простые парни», «Адмиралъ», «Ранетки», «Литейный, 4», «Объявлен в розыск», «Марьина роща», «Легальный допинг», «Чужие дети», «Полное превращение», «Подари мне жизнь», «Путешествие к центру души», «Полицейский с Рублевки. Снова дома», «Жди меня», «Конец невинности», «Три сестры», «Первая любовь», «Родная мачеха», «Материнское сердце», «Очень синяя борода» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Фото: vk.com/vkudryavtsev77 Виталий Кудрявцев

Что известно о личной жизни Кудрявцева

Виталий Кудрявцев на протяжении долгого времени состоял в отношениях с актрисой Серафимой Низовской. В 2010 году у пары родился сын Савелий. В 2011 году артисты расстались.

«Он пытался наладить отношения, за две недели до нашего разрыва спросил: „Что, я тебе недодаю?“ Все ему вывалила, Виталий сказал, что понял, но я видела — нет. Актеры умеют притворяться, больше не хотела бы связывать жизнь с мужчинами своей профессии. В таких браках есть и конкуренция, и зависть. Я тоже была не всегда права: слишком много требовала, мне часто не хватало уважения к партнеру. С другой стороны, его еще надо заслужить», — объясняла Низовская.

В 2023 году актриса Мария Куликова сообщила, что вышла замуж второй раз. Спустя время Низовская в программе «Судьба человека» заявила, что супругом Куликовой стал Кудрявцев.

«Маша Куликова появилась в жизни мужа уже после нашего расставания. Спустя пару лет где-то. Теперь мой сын с таким удовольствием ездит к ним в гости. У Маши тоже есть сын, они дружат. Это же прекрасно», — поделилась артистка.

Сам Кудрявцев подробности своей личной жизни не раскрывает и подобные новости не комментирует.

Чем сейчас занимается Кудрявцев

Виталий Кудрявцев продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в картинах «Дочь моего отца», «Женить нельзя рассорить», «Ивушка плакучая» и «Это жизнь».

«Знаете, самое неприятное в актерской профессии — это иллюзия, что каждый может легко это делать. Нельзя сыграть на скрипке или на рояле, нельзя станцевать или спеть без специальной подготовки, а в кино можно сыграть! Наверное, все-таки это не так. Всему надо учиться. А приятное… наверное, когда приходится основательно поработать, добиться от себя чего-то нового. Этот процесс и есть самое приятное», — говорил Кудрявцев.

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