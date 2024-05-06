Работа в Европе, уход из театра, две дочки: где сейчас актриса Елена Панова

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Елена Панова

Заслуженная артистка России Елена Панова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, почему не осталась работать в Европе?

Чем известна Панова

Елена Панова родилась 9 июня 1977 года в Архангельске в семье театрального режиссера Виктора Панова и преподавателя фортепиано Жанны Пановой. Ее старшая сестра Яна тоже стал актрисой.

Панова окончила Школу-студию МХАТ. Поступить туда смогла со второй попытки.

В кино актриса дебютировала в 1996 году в картине «Новогодняя история». Также Панова снималась в лентах «Чехов и Ко», «Березина, или Последние дни Швейцарии», «Граница: Таежный роман», «Участок», «МУР есть МУР», «Бой с тенью», «Утиная охота», «Год золотой рыбки», «Свой-Чужой», «Девичник», «Блудные дети», «Мама напрокат», «Дуэль», «Дурак», «Мама Лора», «Завод», «Шифр», «Право выбора», «Медиатор», «Сердце пармы», «ВСЛУХ!» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Пановой

Муж Елены Пановой — режиссер и сценарист Антон Мегердичев.

«Нам как минимум есть о чем поговорить. Антон пришел в кино с телевидения. Он не из этой среды. Часто говорят, что людям одной профессии вместе некомфортно, а у нас как раз все гармонично. Антон в последнее время делает фильмы, которые снимаются небыстро, требуют длительной работы», — рассказывала она.

В 2012 году у супругов родилась дочь Марианна, а в 2016 году — дочь Лидия.

«Младшую дочь мы с мужем назвали Лидией. Красивое имя: так звали мою прабабушку, и среди сыгранных мною ролей, по-моему, трех героинь зовут Лидиями», — объясняла Панова.

Почему Панова ушла из МХТ им. Чехова

В 2022 году Елена Панова рассказала, что ее трудовая книжка лежит в МХТ им. Чехова, однако она не работает там уже на протяжении 10 лет.

«Никакой инициативы с моей стороны не было. Я часто сомневалась, надо ли мне это вообще, поэтому и случилось расставание. Со мной расторгли договор. Когда этот вопрос только возник, у меня состоялась беседа с Олегом Павловичем Табаковым, и мы решили вернуться к разговору чуть позже. А потом я подумала, зачем это все, если не складывается», — делилась артистка с MK.RU.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Елена Панова

По словам Пановой, театр не был для нее приоритетным направлением.

«МХТ — большое производство, завод, а я могла уехать на съемки, которые для меня тогда были приоритетны. Но успевала выпускать спектакли, которые мне были по-настоящему интересны. Случались моменты, когда меня по полгода не было в театре, и про меня стали забывать», — поясняла она.

Почему Панова не захотела работать в Европе

В 1999 году Елена Панова снялась в зарубежном фильме «Березина, или Последние дни в Швейцарии», однако не осталась работать в Европе. По ее словам, причина в том, что ей была важнее работа в театре под руководством Олега Ефремова.

«Я училась на четвертом курсе Школы-студии МХАТ, и меня отпустили на съемки в Швейцарию. Была возможность там остаться, выучить языки, но я решила вернуться. Я была ученицей Олега Николаевича Ефремова, и он взял почти весь наш курс в театр, что для меня было важно», — говорила Панова.

Чем сейчас занимается Панова

Елена Панова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артистка снялась в сериалах «Дорога к счастью» и «Загадай любовь». В скором времени также должны выйти картины «Плагиатор» и «Маня и Груня» с ее участием.

Панова рассказывала, что не любит посещать светские мероприятия.

«В свое время я отказывалась от таких мероприятий по разным причинам. Была занята или избегала публичной жизни. Я очень люблю свою профессию, но сопутствующая и вроде бы неотделимая от нее публичная жизнь меня не привлекала. Тебя узнают, и ты должна этому соответствовать. Мне говорили: „Это твоя работа“. „Нет! Это не моя работа. Моя работа играть в театре, сниматься в кино“, — отвечала я. Видимо, с моим образом мысли все свыклись и уже понимают: Панова — она такая, что с нее взять», — объясняла она.

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