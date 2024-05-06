В российском регионе запустили сирену ракетной опасности Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Сирена ракетной опасности работает в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал граждан спрятаться в укрытиях без окон. Через 40 минут, в 16:18 мск тревогу отменили, а в 16:27 — снова запустили.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал глава региона.

За несколько часов до этого Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, тем самым не позволив ВСУ провести террористическую атаку в регионе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

После ведомство сообщило, что Вооруженные силы Украины снова ударили по объектам на территории Белгородской области беспилотными летательными аппаратами. Дежурные средства противовоздушной обороны также сбили в небе над регионом еще три дрона самолетного типа.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал автомобили с сотрудниками предприятий Белгородской области. В результате погибли семь человек, пострадали свыше 30, двое из которых дети. Один из находившихся в машине мужчин получил тяжелое проникающее ранение брюшной полости, его экстренно доставили на операцию. Других пострадавших с осколочными ранениями разной степени тяжести также госпитализировали.