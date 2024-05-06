В российском регионе сообщили о пресечении террористической атаки ВСУ МО России сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, тем самым не позволив ВСУ провести террористическую атаку в регионе, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Около 13:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — указано в заявлении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении жительницы Шебекино, пострадавшей при взрыве украинского дрона. Предварительно установлено, что БПЛА сдетонировал в частном жилом секторе. Горожанку госпитализировали с осколочными ранениями нижней конечности.

До этого власти Белгородской области подтвердили сообщения об ударе дрона ВСУ по автомобилям и пассажирскому транспорту. Погибли шесть человек, пострадали свыше 30, двое из которых дети. Один из находившихся в машине мужчин получил тяжелое проникающее ранение брюшной области.

Также ранее, 5 мая, ВСУ атаковали село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. По данным Гладкова, никто не пострадал, однако повреждения получили четыре жилых дома.