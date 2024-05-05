ВСУ открыли огонь по селу под Белгородом Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, никто не пострадал, однако повреждения получили четыре жилых дома.

Под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Осколками снарядов повреждены четыре частных жилых домовладения (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы). Оперативные службы на месте, подворовой обход территории продолжается, — уточнил глава региона.

Незадолго до этого Гладков предупредил, что на территории Белгорода и Белгородского района работает сирена ракетной опасности. Он призвал всех находящихся на улице граждан найти укрытия или другие безопасные места. Тревога звучала более получаса.

Накануне губернатор сообщил, что при очередной атаке на Белгород пострадали пять человек, ни у кого из них нет угрозы для жизни. Людей доставили в медучреждение.

Минувшей ночью украинские военные обстреляли село Горожанка Суземского района и Новые Юрковичи Климовского района, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших в результате инцидента не было. В Новых Юрковичах атака ВСУ привела к повреждению административного здания, добавил Богомаз.