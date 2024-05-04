Гладков раскрыл подробности мощного взрыва в Белгороде Гладков: пять человек пострадали при взрыве в Белгороде после атаки ВСУ

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Пять человек пострадали в результате взрыва в Белгороде после атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, всех раненых доставили в городскую больницу. Глава региона добавил, что в результате обстрела были повреждены 30 частных домовладений и 10 автомобилей.

В городе Белгороде произошел взрыв. Выехал на место происшествия. По предварительным данным, пострадали пять человек. <...> Слава Богу, ни у кого нет угрозы для жизни, — написал Гладков.

Он подчеркнул, что пожарные расчеты занимаются ликвидацией двух очагов возгорания. На месте работают оперативные службы. Специалисты продолжают подомовой обход на месте атаки.

Ранее под обстрел ВСУ попало белгородское село Вергилевка. По словам Гладкова, атака украинской армии производилась с применением дрона-камикадзе. В результате обстрела были выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. Кроме этого, ВСУ атаковали поселок Красное: там при ударе получил повреждения инфраструктурный объект связи. Пострадавших среди мирного населения нет.