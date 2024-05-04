ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали дронами село Вергилевка и поселок Красное под Белгородом

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка Белгородского района, а также поселок Красное Шебекинского городского округа, рассказал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ действовали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет.

Гладков отметил, что в Вергилевке оказались выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. В свою очередь в Красном поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, добавил он.

3 мая Гладков сообщал, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по газозаправочной станции в городе Шебекино Белгородской области. По его словам, произошло возгорание резервуара для хранения газа. Никто не пострадал.

В этот же день украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Белгородской области, когда в нем находились два пассажира и водитель. Уточняется, что транспортное средство возило сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва один человек получил травмы. У мужчины диагностирована баротравма и ушиб правой руки. Гладков опубликовал фото автобуса, который подвергся атаке беспилотника ВСУ. На кадре можно увидеть, что у него выбиты стекла, оконные шторы сильно посекло осколками.