ВСУ атаковали автобус с людьми в Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, один человек пострадал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали автобус с помощью FPV-дрона в селе Вознесеновка Белгородской области, есть пострадавший, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, транспортное средство возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки внутри автобуса находились два пассажира и водитель.

В результате взрыва один человек пострадал. У мужчины баротравма и ушиб правой руки. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал глава региона.

Кроме того, Гладков опубликовал фото автобуса, который подвергся атаке беспилотника ВСУ. На кадре можно увидеть боковую часть транспортного средства. У него выбито остекление, оконные шторы сильно посекло осколками.

В ночь на 3 мая на территории Белгородской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Региональное управление МЧС призвало граждан сохранять бдительность.

Накануне Минобороны России сообщило, что два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области. Дроны ликвидированы российскими силами ПВО в течение 25 минут.