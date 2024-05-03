ВСУ ударили по газовой автозаправке в российском регионе Гладков: ВСУ ударили дроном по газовой автозаправке в Шебекино

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ударили дроном-камикадзе по газозаправочной станции в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, произошло возгорание резервуара для хранения газа. Никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

В городе Шебекино ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции. В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала, — рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник ударил по автобусу, когда в нем находились два пассажира и водитель. Уточняется, что транспортное средство возит сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва один человек получил травмы. У мужчины диагностирована баротравма и ушиб правой руки. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже губернатор Гладков опубликовал фото автобуса, который подвергся атаке украинского беспилотника. На фото можно увидеть боковую часть автобуса. У него выбито остекление, оконные шторы сильно посекло осколками.