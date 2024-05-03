Появилось фото атакованного беспилотником автобуса в Белгородской области

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале фото автобуса, который подвергся атаке беспилотника ВСУ в Вознесеновке. FPV-дрон нанес удар по транспортному средству, которое возит на работу сотрудников коммерческого предприятия.

На фото можно увидеть боковую часть автобуса. У него выбито остекление, оконные шторы сильно посекло осколками.

Гладков сообщил, что украинский дрон ударил по автобусу, когда в нем находились два пассажира и водитель. В результате взрыва один человек получил травмы. У мужчины диагностирована баротравма и ушиб правой руки. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, ему оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.

В ночь на 3 мая ВСУ попытались атаковать Белгородскую область и Крым с помощью беспилотников. По данным Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили шесть дронов украинской армии. Над территорией Белгородской области ликвидированы пять БПЛА, уточнили в ведомстве.

Пресс-служба управления МЧС по Белгородской области предупреждала местных жителей об опасности атаки беспилотников. В ведомстве призвали граждан сохранять бдительность.