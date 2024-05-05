Ракетная опасность объявлена в Белгороде Гладков: в Белгороде и Белгородском районе введена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирена ракетной опасности прозвучала на территории Белгорода и Белгородского района, написал в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, всем находящимся на улице гражданам рекомендуется найти укрытия или другие безопасные места.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. <…> Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал губернатор.

Глава Белгородской области добавил, что находящимся в помещениях гражданам лучше не подходить близко к окнам. Также следует расположиться в комнатах со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет или кладовая. В 15:30 мск тревогу отменили, об этом Гладков сообщил отдельно.

Ранее Министерство обороны России сообщило о срабатывании системы противовоздушной обороны в Белгородской области вечером 4 мая. В результате был сбит один украинский беспилотник самолетного типа. Сведений о пострадавших не было.

Кроме того, Минобороны России сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны четырех украинских оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства над территорией Крыма. По данным ведомства, атака на объекты на полуострове была пресечена в ночь на 4 мая.