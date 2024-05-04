ВСУ вновь попытались атаковать российский регион Минобороны: в Белгородской области сбили беспилотник

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать регион вечером 4 мая.

Около 17:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении военного ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два украинских беспилотника атаковали село Муром Шебекинского городского округа. В результате сбросов взрывных устройств повреждена линия электропередачи. Обошлось без пострадавших. Минобороны подтвердило атаки ВСУ. Отмечается, что украинская сторона применила дроны самолетного типа.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на 3 мая перехватили и уничтожили шесть украинских дронов над территорией России. По данным ведомства, беспилотники сбили в Белгородской области и в пределах Крымского полуострова.