В российском регионе сбили два беспилотника ВСУ Минобороны России: ПВО сбила два дрона ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ. Атака пресечена около 13:15 мск в небе над Белгородской областью. По данным ведомства, ВСУ применили дроны самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Примерно за час до этого в Белгороде объявили угрозу ракетной атаки. Губернатор региона призвал граждан спуститься в укрытие или другое безопасное место. Находящимся дома жителям порекомендовали спрятаться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.

Перед этим Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Вергилевка Белгородского района и поселок Красное Шебекинского городского округа. По его словам, украинские силы действовали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет.

В Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины значительно отошли от границы с Белгородской областью, ситуацию в приграничной зоне круглосуточно контролируют российские операторы разведывательных дронов. Солдат с позывным Танкист рассказал, что в ближайших лесопосадках украинские подразделения не наблюдаются.