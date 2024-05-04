Угрозу ракетной атаки объявили в российском городе Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона призвал граждан спуститься в укрытие или другое безопасное место. Находящимся дома жителям порекомендовали спрятаться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка в Белгородской области. По словам Гладкова, украинские войска действовали с помощью дрона-камикадзе. В результате обстрела были выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. Кроме этого, ВСУ атаковали поселок Красное. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Под обстрел украинской армии также попало село Коровяковка в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в общей сложности было насчитано десять прилетов по населенному пункту. Повреждения получили пять домовладений, трактор, грузовая и легковая машины. Пострадавших нет.