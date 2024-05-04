ВСУ десять раз обстреляли российское приграничное село Старовойт: ВСУ десять раз обстреляли село Коровяковка

Фото: Sajad Hameed/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ обстреляли село Коровяковка Глушковского района Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, насчитано десять прилетов. Обошлось без пострадавших. Повреждения получили пять домовладений, личный трактор, грузовой и легковой автомобили.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано десять прилетов, — написал губернатор.

Также ВСУ атаковали село Вергилевка Белгородского района и поселок Красное Шебекинского городского округа. Как рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские силы действовали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет.

В Минобороны России в субботу, 4 мая, сообщили, что украинские войска значительно отошли от границы с Белгородской областью, ситуацию в приграничной зоне круглосуточно контролируют российские операторы разведывательных дронов. Российский военнослужащий с позывным Танкист рассказал, что в ближайших лесопосадках украинские подразделения не наблюдаются.

Ранее в ведомстве сообщили, что поразили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ над территорией Крыма. По данным ведомства, атака на объекты на полуострове была пресечена в течение прошедшей ночи.