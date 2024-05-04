Средства противовоздушной обороны ночью 4 мая уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ над территорией Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака на объекты на полуострове была пресечена в течение прошедшей ночи.
Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова, — говорится в сообщении.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что крылатые ракеты Storm Shadow, Scalp и ATACMS, переданные ВСУ западными партнерами, способны долететь не только до Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска. Он предположил, что они могут угрожать также Ростову-на-Дону, Курску, Белгороду, Брянску, Воронежу, Липецку и Смоленску.
До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у Украины есть полное право наносить удары по территории РФ западным вооружением. Он также подчеркнул, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Кэмерона, пояснил, что Москва рассматривает заявление как прямую эскалацию конфликта. По его словам, решения британского правительства и заявления политиков представляют опасность для Европы.