ВСУ попытались ночью ударить по России с помощью ATACMS МО: средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS ВСУ над Крымом

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Средства противовоздушной обороны ночью 4 мая уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ над территорией Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака на объекты на полуострове была пресечена в течение прошедшей ночи.

Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что крылатые ракеты Storm Shadow, Scalp и ATACMS, переданные ВСУ западными партнерами, способны долететь не только до Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска. Он предположил, что они могут угрожать также Ростову-на-Дону, Курску, Белгороду, Брянску, Воронежу, Липецку и Смоленску.

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у Украины есть полное право наносить удары по территории РФ западным вооружением. Он также подчеркнул, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Кэмерона, пояснил, что Москва рассматривает заявление как прямую эскалацию конфликта. По его словам, решения британского правительства и заявления политиков представляют опасность для Европы.