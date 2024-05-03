Песков назвал опасным заявление Кэмерона о праве Киева бить по России

Фото: МО Украины

Москва рассматривает заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британское оружие для ударов по России как прямую эскалацию, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это представляет опасность для Европы.

Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности, — сказал пресс-секретарь российского президента.

Кэмерон считает, что у Украины есть полное право наносить удары по территории РФ западным вооружением, сообщило накануне агентство Reuters. Он также заметил, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы. Однако позже публикация была отозвана. На сайте сказано, что обновленная версия «будет опубликована в установленном порядке».

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, «дать заднюю» Лондон побудил резонанс, который возник после заявления. По ее словам, именно по этой причине Reuters удалило статью с сайта. При этом дипломат выразила уверенность, что Кэмерон действительно мог сделать такое заявление.