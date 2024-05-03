Названы города России, попавшие в зону поражения украинских ракет Военэксперт Дандыкин: британские Storm Shadow могут долететь до Ростова-на-Дону

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Ракеты Storm Shadow

Крылатые ракеты Storm Shadow, Scalp и ATACMS, переданные ВСУ западными партнерами, способны долететь не только до Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он предполагает, что они могут угрожать также Ростову-на-Дону, Курску, Белгороду, Брянску, Воронежу, Липецку и Смоленску. Однако ситуация зависит не от Киева, а от того, дадут ли в Вашингтоне разрешение на удары вглубь российской территории, считает он.

Предположу, что западные крылатые ракеты Storm Shadow, Scalp и ATACMS, в случае попытки ВСУ атаковать территорию России в глубину, по тылам, будут угрожать не только Крыму, Севастополю, Донецку, Луганску, но и Ростову-на-Дону, Курску, Белгороду, Брянску, Воронежу, Липецку, Смоленску, — говорит он.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у Украины есть полное право наносить удары по территории РФ западным вооружением. Он также подчеркнул, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это пояснил, что Москва рассматривает заявление как прямую эскалацию конфликта. По его словам, решения британского правительства и заявления политиков представляют опасность для Европы.